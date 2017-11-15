D-Link начинает продажи камеры DSH-C310 с поддержкой Apple HomeKit

15 ноября 2017, 9:15

Компания D-Link объявляет о начале продаж в сети магазинов компании re:Store флагманской сетевой камеры DSH-C310.

Камера входит в инновационную серию оборудования Omna и сертифицирована компанией Apple для использования с платформой домашней автоматизации Apple HomeKit.





Камера оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 180 градусов, 3-мегапиксельной 1/3'' CMOS-матрицей с Full HD-разрешением (1080p), обеспечивающей наблюдение в полной темноте на расстоянии до 5 метров, слотом для microSD-карты емкостью до 128 ГБ для записи видео и поддерживает двустороннюю передачу звука. Пользователь может задавать различные сценарии взаимодействия с другими устройствами и датчиками семейства Apple HomeKit, например: включение освещения при регистрации движения.



Процесс установки и настройки DSH-C310 предельно прост и занимает несколько минут. Для начала работы достаточно добавить новое устройство в «Дом» Apple. Подробная видеоинструкция по установке и начальной настройке камеры доступна на официальном канале D-Link на YouTube.



Управление камерой и просмотр онлайн-видео осуществляется с iPhone, iPad, iPod touch (с iOS 10.1 и старше) при помощи встроенного приложения «Дом» или в голосовом режиме с использованием Siri. Бесплатное приложение D-Link Omna для iOS и Android позволяет получить доступ к расширенным настройкам камеры: удаленному онлайн-просмотру, записи видео на карту microSD, просмотру видеоархива, загрузке видеозаписей на мобильное устройство и многим другим.



«Совместно с компанией re:Store мы представляем наш флагманский продукт для «умного дома» – камеру DSH-C310. Уверен, что российские пользователи техники Apple по достоинству оценят ее высокие технические характеристики и премиальный дизайн», – отметил директор по маркетингу компании D-Link Сергей Васюк.