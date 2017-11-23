Подробности о новом смартфоне Xiaomi Mi 7

23 ноября 2017, 12:45

Специализированный ресурс MyDivers опубликовал сведения о смартфоне Xiaomi Mi 7, который пока еще не был представлен официально.

По данным этого СМИ, грядущий флагман будет обладать 6,01-дюймовым дисплеем с OLED-матрицей от Samsung. Экран займет фактически всю переднюю панель. Его соотношение 18:9.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной памяти.Основная камера – 16Мп, двойная. Также отмечается сканер отпечатков пальцев и поддержка быстрой зарядки аккумулятора.Релиз терминала намечен на январь.