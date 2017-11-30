Монитор Philips 328P6AUBREB - 99% Adobe RGB, разрешение QHD и док-станция USB-C

30 ноября 2017, 11:15

328P6AUBREB поддерживает новую универсальную технологию USB 3.1 Type-C.

Используя всего один кабель USB-C с симметричным коннектором, пользователи смогут заряжать свои внешние устройства, передавать звук и изображение и даже подключаться к интернету. Благодаря этому монитор легко заменяет док-станцию, хаб для внешних устройств и помогает сэкономить место на столе. Кроме того, с помощью USB-C подключать к системе сразу несколько мониторов стало намного легче, что наверняка оценят специалисты по графическому дизайну. Также USB-C помогает владельцам ноутбуков подключать к ним больше внешних устройств и обеспечивает высокую скорость передачи данных, ведь USB 3.1 в 20 раз быстрее USB 2.0. А владельцы гаджетов и ноутбуков, которым регулярно нужна подзарядка, смогут в любой момент зарядить их через всё тот же порт USB-C.



Говоря о позиционировании нового монитора на рынке, Артём Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе, отметил: «Устройства из линейки P-line отличаются максимально точной и качественной цветопередачей. Мы гордимся своим новым монитором и уверены, что он соответствует всем требованиям профессионалов – дизайнеров, специалистов по САПР, фотографов и видеографов – качество работы которых зависит от мелких деталей и оттенков изображения».



С разрешением Quad HD пользователи смогут рассмотреть намного больше деталей, а технология HDR обеспечивает монитору отличные яркость, контраст и более сочные и естественные цвета. 10-битный экран монитора способен отображать 1,074 миллиарда цветов и оттенков, плавные переходы между которыми обеспечивает 12-битная система обработки изображения. 99% соответствие Adobe RGB и 100% – sRGB (по результатам CIE 1973) превращает 328P6AUBREB в настоящий профессиональный инструмент для работы с цветом, а разрешение 2560 x 1440 пикселей помогает добиться максимального качества и чёткости картинки. При этом матрица IPS обеспечивает широкие углы обзора в 178° без потери точности цветопередачи или яркости.



Кроме удобства подключения и отличного качества изображения 32-дюймовая новинка может похвастаться поддержкой множества фирменных функций, которые помогли мониторам Philips добиться такой популярности. Удобная подставка SmartErgoBase позволяет наклонять экран монитора, поворачивать его в любую сторону и поднимать или опускать над столом так, чтобы пользователю было максимально комфортно работать. Также о комфорте и здоровье глаз пользователей заботится режим Philips LowBlue, который убирает из изображения потенциально вредное коротковолновое излучение в синей части спектра и технология управления яркостью Flicker-Free, устраняющая мерцание экрана. Встроенные стереодинамики обеспечивают отличное качество звука и освобождают ещё больше места на столе пользователя, а борцов за экологию наверняка обрадует тот факт, что монитор на 65% изготовлен из переработанного пластика.



Philips 328P6AUBREB P-line появится в продаже в январе 2018 года по цене 15 709 гривен.