Новая версия Nokia 3310 получит поддержку 4G

3 января 2018, 10:45

TENAA, китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования, опубликовал некоторые сведения о новой версии телефона Nokia 3310.

Судя по всему, эта новинка производителя получит поддержку 4G LTE.В качестве программной платформы «под капотом» окажется YunOS – операционная система, которая создана для смартфонов, а не простых мобильных телефонов. Таким образом, совершенно не исключено, что грядущая новинка получит больше возможностей в сравнении с предшественником.Диагональ дисплея останется на прежнем уровне – 2,4 дюйма, разрешение – 240х320 точек. Также известно за 2Мп камеру со вспышкой и слот microSD.Точная дата анонса пока не называется.