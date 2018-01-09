MediaTek развивает свою домашнюю развлекательную платформу

9 января 2018, 10:45

MediaTek объявила о том, что она развивает свою домашнюю развлекательную платформу поддержки интеллектуальных устройств с голосовыми и зрительными приложениями, управляемых искусственным интеллектом.

Этот стратегический шаг подчеркивается запуском решений MT8695, MT8516 и MT817x.



Лидируя в области решений для определения голосовой активности (VAD) для интеллектуальной домашней экосистемы, MediaTek поддерживает несколько основных голосовых услуг искуственного интеллекта, включая Amazon Alexa, Google Assistant, Alibaba и Baidu.



Основываясь на этом, MediaTek расширяет линейку решений VAD до различных интеллектуальных бытовых приборов. MT8516 предоставит разработчикам устройств возможность использования голосовых возможностей искусственного интеллекта в таких продуктах, как будильники, пожарная сигнализация и другие бытовые приборы.



MediaTek также представляет свое интеллектуальное решение на основе MT8176 и MT8173. Эти системы на чипе поддерживают возможности визуализации AI, как для домашних развлекательных систем, так и для систем видеонаблюдения.



MediaTek также запустила MT8695, первая в отрасли 12-нм система на чипе, предназначенная для потоковой передачи 4K на форм-факторе Dongle. Благодаря возможности использования сверхнизкой мощности, осуществляется поддержка основных мультимедийных функции, включая UHD 2160p со скоростью 60 кадров в секунду, 10 бит (HEVC, H.264 и VP9) и Dolby Vision.



«Наше отраслевое наследие и лидерство в решениях доступа и подключения позволили нам создать комплексную мультимедийную платформу, которая поддерживает ключевые возможности AI и распространяется на широкий спектр подключенных устройств и автомобилей», - сказал Джерри Ю, вице-президент и генеральный директор MediaTek Home Entertainment Business Group. «Благодаря проверенному опыту в предоставлении инновационных решений для домашних развлекательных брендов по всему миру, мы продолжаем реализовывать бесшовные решения, что является центральным элементом эволюции интерактивного и интеллектуального пользовательского опыта».



В MediaTek ориентированы не только на современные процессоры приложений, такие как MT8516, но и на внедрение инноваций в области подключения, включая усовершенствования в 802.11ac Wi-Fi, BT5.0 и улучшение охвата всего дома. Компания разработала полный портфель продуктов, предоставляя передовые решения для клиентов, включая высокоинтегрированные SoC, с возможностью доступа и возможностью подключения, а также автономные чипсеты для подключения.



