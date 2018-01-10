MediaTek анонсирует платформу для UltraHD SmartTV, поддерживающую HDR и 120 Гц

10 января 2018, 10:45

MediaTek объявила о выпуске чипсета MT5598 для HDTV-телевизоров с поддержкой 4K.

MT5598 - это премиальная платформа для UltraHD SmartTV, которая включает в себя спецификации, позволяющие использовать ее в новейших UltraHD TV.



В дополнение к поддержке разнообразных HDR-технологий, высокопроизводительный чипсет MT5598 позволяет производителям 4K TV гибко сочетать его с набором ЖК-панелей, подсветки, лицензированных или бесплатных технологий и локализованных стандартов контента. Эти стандарты включают UltraHD Blu-ray, а также потоковые сервисы от Netflix, YouTube, Amazon, VuDu, VQQ, Voole, iQIY и YouKu.



MT5598 также предлагает усовершенствования для решений MediaTek для искусственного интеллекта, которые позволяют управлять голосом. Они могут улучшить пользовательский опыт, обеспечивая индивидуальную реакцию в реальном времени, а также высокое качество изображения, возможность выбора канала и многое другое.



«В течение 20 лет MediaTek является лидером на рынке разработки инновационных решений для рынка домашних медиасистем в том числе», - сказал Джерри Ю, вице-президент MediaTek и генеральный директор Home Entertainment Business Group. «Наш новейший чипсет для SmartTV принесет самые передовые онлайн-потоковые стандарты и превосходное качество изображения в дома по всему миру».



В дополнение к HDR-совместимому контенту, MT5598 имеет свой собственный динамический диапазон HDR. Он обеспечивает усиление пост-обработки HDR для контента SDR на дисплеях, поддерживающих HDR, повторное внедрение цвета, насыщенности и диапазона яркости, который теряется в SDR контенте. Система Super Resolution System (SRS) 13-го поколения в сочетании со своим Picture Resolution Engine выборочно улучшает мелкие детали без артефактов, улучшает изображение по краям и обеспечивает компенсацию движения 4K (MEMC).





