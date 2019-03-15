ТОП-5 бюджетных телевизоров SmartTV начала 2019 года

15 марта 2019, 9:45

Всего несколько лет назад функционал SmartTV был особенностью топовых моделей телевизоров.

Сейчас же можно приобрести хороший смарт ТВ за вполне скромный бюджет. Вопрос лишь в том, чтобы сделать правильный выбор, не поддаваясь на маркетинговые уловки производителей и не переплачивая за громкие имена и ненужные функции. Предлагаем вам наш собственный рейтинг лучших бюджетных смарт телевизоров, составленный на начало 2019 года.

Один из главных трендов на рынке телевизионной техники за последние годы – значительное расширение функциональных возможностей и выход за пределы собственно телевидения. Проще говоря, современный телевизор – это уже и не совсем телевизор, а полноценный центр мультимедийных развлечений. Часть функций он перенял у компьютера, часть – у смартфонов и планшетов. Будучи подключенным к сети Интернет на достаточной скорости, смарт-телевизор позволяет смотреть эфирные каналы, получать видео по запросу, просматривать веб-страницы, общаться в социальных сетях и даже играть в несложные игры. Также производители не забывают оснащать свои телевизоры встроенными медиа-проигрывателями, позволяющими воспроизводить файлы с таких источников, так всевозможные внешние диски, флешки и т.п.

Кроме того, "в массы" вышли большие матрицы с 4К-разрешением. Телевизор с 55-дюймовым экраном, поддерживающий разрешение UltraHD 3840x2160 – уже не роскошь, а вполне доступное средство получения великолепно детализированной картинки в домашних условиях. Усовершенствование производственных технологий сделало более доступными новейшие IPS и ADS матрицы, которые используются в большинстве современных телевизоров.

Телевизор с полным набором всех вышеописанных характеристик сейчас можно купить за 13000-19000 грн. При этом, выбор конкретной модели – дело сугубо личное. С другой стороны, существуют определенные критерии, по которым можно составить простой и понятный рейтинг моделей, наиболее сбалансированных по соотношению цена/качество. Основные технические параметры в общем и целом совпадают у большинства телевизоров этого класса: все они оснащены матрицами размером 55 дюймов с разрешением UltraHD, встроенными тюнерами цифрового эфирного телевидения и медиаплеерами, а также модулями Wi-Fi для подключения к сети в любом месте квартиры. Исходя из этого, мы выделили такие критерии, как функциональные особенности, удобство программной оболочки и общая скорость работы в ней, скорость и простота настройки "из коробки", наличие поддержки в режиме "24/7" со стороны производителя, а также качество гарантийного обслуживания и сервиса. Кроме того, мы провели анализ отзывов пользователей, которые они оставляют на страничках магазинов. В результате у нас получился следующий рейтинг ТОП-5 недорогих телевизоров смарт ТВ, доступных в Украине.

Доступный, стильный и высокотехнологичный телевизор ERGO LE55CU6530AK занимает первое место в рейтинге благодаря оптимальному балансу всех его характеристик. При стоимости 15999 грн эта модель оправдывает как эстетические, так и практические ожидания даже самых взыскательных пользователей. Металлический серебристый корпус, минималистичный дизайн, сверхтонкая дисплейная рамка делают эту модель украшением любого интерьера. В основе телевизора – ADS-матрица от ведущего мирового производителя BOE, которая по сути является усовершенствованием технологии IPS. Матрица от BOE (которую в свои телевизоры устанавливает, в том числе, компания Samsung) поддерживает режим HDR, благодаря чему телевизор ERGO LE55CU6530AK демонстрирует отличное сочетание широких углов обзора и высоких показателей яркости и контрастности при очень насыщенной и глубокой цветопередаче. Что же касается SmartTV, здесь модель ERGO LE55CU6530AK предлагает полный, но вполне стандартный функционал, включающий операционную систему Android 7.0, основные предустановленные приложения, а также возможность устанавливать дополнительные приложения из магазина Google Play. Кроме того, модель ERGO LE55CU6530AK обеспечивает удобный доступ к любым интернет-сайтам со встроенного браузера и предоставляет возможность управлять телевизором с телефона благодаря функционалу e-share. Среди конкурентов данный телевизор также выделяется наиболее длительным сроком гарантии – 4 года.



Второе место мы отдали модели Hitachi 55HL7000. В пользу этого бренда говорит принадлежность к именитому японскому бренду, а также турецкая сборка, которая должна быть качественнее китайской. С другой стороны, за громкий бренд и почти европейскую сборку приходится платить больше – за Hitachi 55HL7000 просят 18999 грн. В дополнение к стандартному набору функций и возможностей, данная модель поддерживает расширенный динамический диапазон HDR, благодаря чему пользователи получают максимально глубокую картинку с высокой детализацией как в тенях, так и в ярких участках. Для того, чтобы телевизор мог без проблем принять HDR-сигнал из любых внешних источников, производитель установил в эту модель порты HDMI 2.0 с пропускной способностью до 48 Гбит/с. Кроме всего этого того, данный телевизор работает под управлением оболочки Foxxum, которая получает много положительных отзывов у пользователей. Отметим также низкое энергопотребление данной модели – всего лишь 86 Вт в рабочем режиме. Из минусов можно отметить очень большой вес телевизора – почти 19 кг, что значительно повышает требования к настенному креплению в случае использования такового.



Как и предыдущая модель, телевизор Hisense H55A6100 также поддерживает HDR-изображение, что весьма положительно сказывается на глубине и контрастности изображения. Кроме того, многие пользователи отмечают высокое качество сборки, оставляющее приятные впечатления, даже несмотря на пластиковый, а не металлический корпус. Особо хочется отметить удобный и качественный пульт управления. В основном именно за продвинутый пульт мы и отдали Hisense H55A6100 почетное третье место. Пульт оснащен такими высокотехнологичными "наворотами", как интерфейс NFC, голосовое управление и даже гироскоп. Кроме того, на пульте размещены отдельные кнопки для вызова сервисов Vudu, Netflix и Amazon. Данная модель работает под управлением операционной системы VIDAA U2.5, которая делает пользование телевизором более схожим по ощущениям с использованием смартфона или планшета, а также позволяет установить такие программы, как Amazon Instant Video.

Телевизорпринципиально отличается от остальных моделей в обзоре тем, что построен на основе SVA-матрицы. На практике это означает большую, чем в ADS/IPS матрицах, глубину передачи черного цвета, а также заметно более высокие показатели яркости (520 Кд/м2) и контрастности (10000:1). Но все эти преимущества могут перекрываться более слабыми углами обзора. В общем, всё зависит от индивидуальных предпочтений пользователей, среди которых много тех, кто готов пожертвовать широкими углами обзора ради предельно контрастной картинки. Кроме того, модель Kivi 55UR50GU отличается динамиками суммарной мощностью 24 Вт, что является наивысшим показателем в сравнении с "соседями" по обзору. С другой стороны, низких частот даже не хватает даже с учетом высокой мощности динамиков. Дополнительное удобство в пользовании обеспечивается пультом с полноценной клавиатурной раскладкой. Ну а тех, кто собирается настраивать смарт тв глубокой ночью и без инструкции, порадует круглосуточная техподдержка 24/7.Несмотря на то, что телевизор Bravis ELED-55Q5000 занял лишь пятое место, он является рекордсменом сразу в двух категориях: самая низкая цена (13999 грн) и самое низкое энергопотребление (76Вт). Это будет особенно приятно пользователям, у которых телевизор включен практически постоянно. Стоит также отметить качественное антибликовое покрытие экрана. В остальном же, это простой и вполне хороший смарт-телевизор с 55-дюймовой диагональю UltraHD-матрицы и стандартным набором функций. Из минусов стоит отметить далеко не самую новую версию операционной системы Android 6.0, что на практике может создать определенные ограничения при установке приложений.