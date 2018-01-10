MediaTek предоставляет улучшенные решения для устройств подключения

10 января 2018, 9:45

MediaTek объявила о том, что глобальные бренды, включая ASUS, D-Link и другие, будут использовать чипсеты MediaTek, поскольку они разрабатывают передовые решения Gigabit Wi-Fi для премиальных маршрутизаторов.

Эти новые устройства обеспечат безопасное высокопроизводительное беспроводное покрытие для всех подключенных устройств, включая ПК, смартфоны, телевизоры и интеллектуальные домашние устройства, такие как интеллектуальные динамики с поддержкой голоса.

«По мере того, как растет число смарт-устройств, потребители обращаются к сетевым устройствам Gigabit Wi-Fi, чтобы обеспечить скорость и пропускную способность, необходимую для подключенных к сети устройств», - сказал Тенлонг Дэн, генеральный менеджер подразделения беспроводных устройств ASUS. «Наши новые интеллектуальные маршрутизаторы, оснащенные универсальными чипсетами MediaTek, позволяют нашим клиентам быстро настраивать сеть и наслаждаться великолепным Gigabit Wi-Fi со встроенной системой безопасности».



Портфолио высокотехнологичных решений MediaTek включает чипсеты MT7615, MT7621 и MT7622. Последний является первым в мире решением 4x4 802.11n и Bluetooth 5.0, оснащенным специальным ускорителем сети Wi-Fi. MT7622 обеспечивает максимальную гибкость референс-дизайна для производителей, создающих высококачественные сетевые устройства. Он поддерживает высокую производительность даже при поддержке нескольких одновременных пользователей и обладает улучшенными характеристиками безопасности, также в нём присутствуют опция Smart Quality of Service (QoS) для управления потоковыми устройствами, интеллектуальный роуминг и простая функция настройки устройства с поддержкой Bluetooth.

«Наши клиенты нуждаются в бесперебойной связи для всех своих устройств, будь то потоковое видео, игры или просмотр контента в Интернете», - сказал Энни Вэй, генеральный директор и президент D-Link. «Решение MediaTek MT7622 позволяет нашим высокопроизводительным маршрутизаторам AC4300 максимизировать скорость соединения на нескольких устройствах одновременно».



«Технологии MediaTek являются краеугольным камнем интеллектуальной домашней экосистемы, предоставляя гибкие и высокопроизводительные чипсеты для маршрутизаторов и ретрансляторов, домашние Wi-Fi и шлюзы домашней автоматизации для подключения к источникам питания», - сказал Алан Хью, генеральный менеджер подразделении Smart Devices MediaTek. «Наши высокопроизводительные решения для маршрутизаторов позволяют производителям разрабатывать инновационные продукты для домашних сетей с улучшенными характеристиками и с улучшенной безопасностью, а также с простой настройкой через Bluetooth 5.0 для управления голосом».



Сегодня передовые решения от MediaTek обеспечивают более 50% интеллектуальных устройств в мире. MediaTek, как лидер в пяти сегментах рынка, включая сетевые устройства и умный дом, помогает брендам во всем мире предоставлять пользователям самые современные устройства и делать их жизнь лучше.

