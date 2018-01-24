Мировые IT тенденции в Украине

24 января 2018, 12:15

В Украине, как и в мире, IT усиливает свое влияние на бизнес и возможности методов Big Data для его развития. Кроме того, возрастает применение количества мобильных средств.

Идет дальнейшая трансформация взаимодействия человека и IT. Сегодня наибольшим преимуществом ЕСМ компании считают автоматизацию деловых процессов.

Тенденции:

1. Идет дальнейший рост использования облачных моделей. Вместе с тем, заказчикам очень важна безопасность и защита информации. Поэтому многие компании ждут когда облака станут более «жизнеспособными». 15%-25% украинского бизнеса уже осуществили миграцию в облака и удаленные серверы.

2. Рост значимости мобильных средств: бизнесу важен мгновенный доступ ко всей необходимой информации, инструменты для ее анализа, возможность оперативно принимать решения.

3. Растущий спрос на аналитические средства обработки контента. Использование инструментов извлечения знаний из огромных информационных массивов.

В мире также актуальна задача автоматической категоризации контента. В Украине большинство заказчиков пока только присматриваются к этим технологиям.

4. Постепенный выход ECM за внутренние границы организации. В нее уже должны входить не только сотрудники, но и потребители и партнеры. Наиболее широко для этого используются сервисы, социальные сети, облачные информационные ресурсы, службы мгновенных и мобильных сообщений.

5. Идет трансформация ECM-систем: от использования готовых прикладных пакетов к более широкому применению платформ. На их базе можно создавать конкретные решения под конкретные запросы и проблемы.

6. В работе над ЕСМ-системой объединяются усилия различных специалистов: аналитиков, дизайнеров, тестировщиков, программистов и бизнес-пользователей для совместного решения деловых задач.

Вывод:

Современный рынок систем электронного документооборота и управления корпоративным контентом продолжает свое развитие: очевидна тенденция на централизацию процессов, оптимизацию расходов, использование новых технологий. Компании крупного и среднего бизнеса могут найти дополнительные пути экономии при использовании облачных систем. Несмотря на то, что данный тип решений еще только начинает завоевывать рынок, перспективы у него есть. Важно отметить, что существует два вида документооборота — внутренний (ЕСМ) и внешний (ЮЗД). На первый планы ходят платформы способные быстро и бесшовно реализовывать обе задачи.

Справка о Группе компаний «Центр компетенций ЕСМ-Украина»



Centrum Kompetencji ECM Sp.z.o.o (ECM Center) — европейская компания, которая предоставляет комплекс услуг по консалтингу, внедрению и поставкепрограммного обеспечения в области ECM (Enterprise Content Management systems) систем. Компания осуществляет свою деятельность в ЕС и странах Восточной Европы. Главный офис компании находится в Варшаве (Польша).