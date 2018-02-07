Galaxy S9 будет последним флагманом Samsung в своей линейке

7 февраля 2018, 10:15

В этом уверен авторитетный специализированный ресурс Tekz24.

Согласно сведениям этого СМИ, уже с 2019 года Samsung изменит схему названий для линейки флагманов. Galaxy X10 не выйдет. Вместо него будет представлен Galaxy X.Аналитики говорят, что такой шаг вполне логичный после того, как компания Apple представила свой iPhone X.Кроме того, Tekz24 уверены в том, что на следующий год Samsung готовит к выпуску смартфоны со складными дисплеями, которые могут стать частью серии Galaxy X. Но подробностей на этот счет пока нет.