LG и Honeywell будут вместе заниматься безопасностью автомобилей

7 февраля 2018, 13:15

Компании LG Electronics Inc. (KSE: KRX) и Honeywell подписали соглашение о сотрудничестве для разработки уникального автомобильного программного обеспечения.

Новые инфраструктурные решения будут направлены на устранение угроз, которые связаны со стремительным развитием технологий подключения в современных автомобилях. Компании объявили о сотрудничестве в области кибербезопасности на выставке потребительской электроники CES 2018 в Лас-Вегасе, подкрепив решение на международном автосалоне в Детройте.



Сотрудничество между LG и Honeywell сфокусировано на предоставлении автопроизводителям решений нового поколения в области кибербезопасности систем связи современных автомобилях, а также на изучении систем внешней связи через сотовые и спутниковые устройства.



LG и Honeywell стремятся удовлетворить потребности автоотрасли, чтобы обеспечить полную безопасность и защиту индивидуальных шлюзов и предупредить угрозы в автопарках. Решение, разработанное в рамках сотрудничества, будет объединять технологии IDPS (защита от хакерских атак, обнаружение поломок и защита программного обеспечения) от LG для защиты аппаратного обеспечения транспортных средств от внешних атак, а также технологии IDPS от Honeywell для защиты внутренних коммуникаций транспортных средств и контроля сети, мониторинга безопасности и предоставления аналитики центрам управления.



Совместная разработка LG и Honeywell поможет предоставить безопасность и защиту пассажиров транспортного средства путем идентификации и проверки команд и данных программного кода, контролирующего операции современного транспортного средства. Электрические шлюзы и модули безопасности LG, телемеханический блок управления (TCU) и электронный блок управления (ECU) станут эффективными инструментами для обнаружения и генерации отчетов об угрозах безопасности, которые предшествовали механической ошибке или преднамеренному взлому автомобиля. Программное обеспечение Honeywell обнаруживает сбои и защищает сеть обмена данными автомобиля, благодаря чему глобальные центры управления безопасностью получают данные в режиме реального времени или путем запланированных загрузок. Данные центры контролируют безопасность крупных автопарков, чтобы представить анализ основных проблем автопроизводителям и предоставить эффективные инструменты устранения сбоев.



Honeywell уже более 60 лет занимается разработкой решений для автомобильной отрасли и является ведущим глобальным поставщиком автомобильных технологий, а также разрабатывает приложения по безопасности на производстве. Автомобильное программное обеспечение компании гарантирует диагностику работы транспортного средства в режиме реального времени, что может помочь повысить надежность и безопасность автомобиля и на 5% снизить гарантийные затраты.



LG планирует стать инновационным партнером для электрификации транспортных средств, используя и применяя навыки и опыт в области потребительской электроники. Подразделение LG по производству автокомпонентов стремительно растет. Ожидается, что LG Vehicle Components сыграет важную роль в развитии автоиндустрии в будущем. Команда LG имеет огромный опыт разработок в области кибербезопасности для мобильных устройств, бытовой техники для дома и потребительской электроники, и сможет использовать данные знания для усиления безопасности транспортных средств, которые подключены к интернету. LG планирует возглавить рынок автокомпонентов нового поколения путем внедрения технологий, разработанных в сотрудничестве с Honeywell.



«Компания LG Electronics осознает важность кибербезопасности транспортных средств, поскольку все больше автомобилей в мире подключены к внешним сетям, – комментирует Ли Ву-Джонг, президент подразделения Vehicle Components компании LG Electronics. – Чтобы обеспечить безопасность продуктов наших OEM-клиентов, мы активно инвестируем средства в сектор кибербезопасности как программного, так и аппаратного обеспечения, и предоставляем партнерам надежно защищенные решения. LG имеет большой опыт в разработке решений безопасности для ECU/TCU и внешних сетей. Благодаря интеграции программного обеспечения по безопасности от Honeywell с решениями от LG, мы представим миру новое поколение технологий по кибербезопасности, которые смогут защитить транспортные средства, а также системы и приложения ECU/TCU».



«Существуют сотни видов хакерских атак, а в последнее время их число быстро растет. Мы предоставляем нашим OEM-клиентам программную платформу для решения вопросов, связанных с кибербезопасностью в подключенных транспортных средствах, – говорит Оливер Рабиллер, президент и CEO по вопросам систем транспортировки при Honeywell. – Мы развиваем сеть партнеров и подписали договор о сотрудничестве с LG, чтобы облегчить интеграционную работу наших клиентов и предоставить надежные решения в области кибербезопасности».