LG и Qualcomm готовят новые решения беспилотных авто

25 октября 2017, 12:15

Компания LG Electronics (LG) объявляет о начале сотрудничества с Qualcomm, которое направлено на разработку нового поколения решений для беспилотных автомобилей.

Компании основывают совместную исследовательскую лабораторию в Южной Корее, где планируют заниматься разработкой 5G-технологий и решений C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) для нового поколения автоматизированных транспортных средств.



LG и Qualcomm, признанные лидеры рынка по предоставлению инновационных технологий для автомобилей, подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого компании планируют объединить наработки и создать новые решения в области 5G-технологий. 5G имеет особо важное значение для развития рынка беспилотных автомобилей. Данная технология обеспечивает в 5 раз быстрее подключение и в 10 раз меньше задержек по сравнению с LTE, что позволит мгновенно передавать важные данные в условиях вождения в реальном времени.



C-V2X-технология, которая включена в 3GPP (проект партнерства третьего поколения) Release 14, обеспечивает низкие затраты и в 2 раза выше продолжительность работы через существующие сети мобильной связи по сравнению с DSRC (беспроводная сеть малого радиуса действия). В некоторых регионах Европы и Азии уже ведутся эксплуатационные испытания и деятельность в области стандартизации данного направления, которые разработчики планируют завершить к 2020 году. Компания LG Electronics является новатором в сфере создания решений V2X и лидером рынка телематических сервисов начиная с 2013 года.

LG Electronics в Сеуле. Так, компании начнут совместные разработки по созданию продуктивных и инновационных технологий для автоматизированных транспортных средств.















