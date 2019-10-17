LG и Unity Technologies будут вместе моделировать системы для беспилотных авто

17 октября 2019, 12:45

Специалисты по искусственному интеллекту компании LG Electronics (LG), которые работают в лаборатории в Кремниевой долине, совместно с экспертами по машинному обучению компании Unity Technologies работают над созданием программного обеспечения для систем моделирования.

Программа позволит разработчикам беспилотных транспортных средств ускорить обучение системы для создания безопасных самоуправляемых автомобилей.

Сотрудничество LGSVL Simulator и Unity Simulation опирается на лидерство, экспертные знания и опыт LG в области искусственного интеллекта, как ведущего технологического партнера мировой автомобильной промышленности. В свою очередь Unity Technologies вносит в проект значительный вклад как создатель лидирующей глобальной платформы для разработки 3D моделей в реальном времени.



Unity Simulation позволяет одновременно запускать несколько вариантов продукта Unity в масштабе. При поддержке облачной инфраструктуры Google, Unity Simulation снижает барьер для обучения, тестирования или валидации новых продуктов и услуг в 3D-среде с высокой точностью воспроизведения. Особенно привлекательными, по мнению вице-президента Unity Technologies по искусственному интеллекту и машинному обучению Дэнни Лангэ, являются ориентированные на компьютерное зрение приложения для автомобильной индустрии.



Сеонман Ким, вице-президент по проектированию в лаборатории LG Advanced Platform Lab в Кремниевой долине, подчеркнул значимость партнерства компаний LG и Unity. «Уверенность Unity в LGSVL Simulator для развития безопасного и надежного автономного вождения является четким показателем того, что это партнерство изначально взаимовыгодно, — говорит он. Мы с нетерпением ожидаем возможности вместе с Unity начать разработки для вывода наших соответствующих технологий на автомобильный рынок».



Ожидается, что сотрудничество между двумя компаниями в области передового моделирования будет чрезвычайно полезным для автомобильной отрасли на пути к беспилотному будущему. Используя LGSVL Simulator на платформе Unity Simulation, разработчики самоуправляемых транспортных средств смогут значительно ускорить обучение своих систем, параллельно запуская сразу несколько сценариев. Благодаря последним разработкам Unity, LGSVL Simulator способен создавать цифровые реплики реальных условий с точными моделями датчиков для обучения беспилотных транспортных средств в разных сценариях.



Обучение и проверка работы беспилотных автомобилей — это яркий пример того, как виртуальная среда может радикально уменьшать риск как для автомобиля, так и для его окружения, позволяя компаниям проводить стресс-тесты систем, прежде чем выпустить их на дороги. Симулятор LGSVL объединяет разработанные LG технологии с комплектом разработок Unity, ориентированным на обработку данных, а также систему рендеринга с высокой степенью детализации, позволяя проводить тестирование и обучение для безопасной работы беспилотных транспортных средств.