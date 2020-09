Рыночная стоимость Unity превысила $18 млрд

22 сентября 2020, 12:45

Стоимость компании-разработчика движка Unity превысила $18,1 млрд в первый день торгов. Об этом пишет VentureBeat.

Это больше стоимости Epic Games — главного конкурента и создателя Unreal Engine.

Unity Technologies запустила первичное публичное размещение акций в пятницу, по цене $52 за штуку. К концу дня стоимость ценных бумаг выросла до $68,88 (на 32 %), а общая стоимость разработчика превысила капитализацию Epic Games. Важно отметить, что последняя пока остаётся частной компанией.При этом Unity является убыточной. За 2018 год компания потеряла $131,6 млн при выручке $380,7 млн, а в 2019-ом сообщила об убытках в 163,2 млн с выручкой $541,8 млн. В 2020 году её дела немного улучшились: потери составили $54,1 млн с выручкой $351,3 млн. Кроме того, у компании около $125 млн кредитной задолженности.Unity утверждает, что её движок используется более чем в 50 % мобильных игр. Технологии компании используются и в проектах для больших платформ: Fall Guys: Ultimate Knockout, Township, Ori and the Will of the Wisps, Oddworld: Soulstorm и других.В то же время Epic Games является прибыльной. В 2019 году компания заработала $730 млн при выручке $4,2 млрд.(C) 3Dnews.ru