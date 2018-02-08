"КрАЗ" развивает сотрудничество с учеными

8 февраля 2018, 11:15

Начатое в прошлом году сотрудничество между Национальным научным центром «Институт механизации и электрификации сельского хозяйства» и ЧАО «АвтоКрАЗ» успешно продолжается.

В ходе визита на предприятие 2 февраля директора Национального научного центра «Институт механизации и электрификации сельского хозяйства» академика НААН В. Адамчука и докторанта С. Погорелого, подведены итоги первого года сотрудничества над проектом МЭЗ-330 «Авторактор» - агроновации 2017 года.

Во время своего визита В. Адамчук, в частности, отметил: «Те задачи, которые ставились перед главным институтом по разработке механизированных технологий и техники для агропромышленного производства Национальной академии аграрных наук Украины и национальным производителем большегрузной техники – заводом «КрАЗ», по созданию отечественного конкурентоспособного мобильного энергетического средства (автотрактора МЭЗ-330) для агропромышленного производства на базе шасси украинского автомобиля КрАЗ-6322, выполнены в полном объеме. Испытания МЭЗ-330 в растениеводстве на операциях транспортировок и внесения минеральных и органических удобрений, обработки почвы и культивации, а также сева сельскохозяйственных культур показали, что идея использования модернизированного «КрАЗа» как многофункционального мобильного энергосредства подтверждена в условиях агропромышленного производства. В связи с этим открыт путь для того, чтобы с учетом полученных результатов и использованием лучших в Украине комплектующих, наладить серийный выпуск и вывод на рынок мобильного энергетического средства МЭЗ-330, который адаптирован к агрегатированию со всеми прицепными и навесными сельскохозяйственными машинами, которые производятся к тракторам тяговых классов 3 и 5. Тем более, что ведущие украинские заводы, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной техники для растениеводства, в частности Херсонский завод машиностроения и ПАО «Эльворти» (завод «Красная Звезда») готовы поддержать новое направление развития мобильных энергосредств путем создания специализированных навесных технических средств ( которые будут на 25-30% дешевле по сравнению с традиционными) к автотрактору МЭЗ-330. Он также отметил важный момент, доказанный в ходе испытаний МЭЗ-330 - энергосредство может успешно использоваться и на операциях основной обработки почвы. Это важно, так как в начале эксперимента было много тех, кто сомневался в эффективности нового автотрактора на такой энергоемкой операции, как вспашка.

«Учитывая то, что созданное мобильное энергосредство подтвердило свою конкурентоспособность, имеет высокие технико-технологические характеристики и показало положительные результаты испытаний, по отдельным показателям превосходящие тракторную технику, опытное хозяйство института приняло решение приобрести у автозавода для собственных целей МЭЗ-330», - добавил руководитель института.

Консолидация производства с наукой продолжится и в текущем году. «КрАЗ» намерен и дальше расширять модельный ряд сельхозтехники, в том числе с привлечением инновационных научных разработок в свое производство. Национальный производитель грузовой техники уверен, что это будет способствовать, в первую очередь, развитию отечественного аграрного сектора. Украина - ведущая аграрная страна, и инновационная техника поможет сделать аграрный бизнес более прибыльным.