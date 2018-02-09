На дальне магистральных рейсах British Airways появится интернет

9 февраля 2018, 9:45

В ближайшие два года перевозчик оборудует Wi-Fi 118 лайнеров. Пока услуга предоставляется на борту трех самолетов авиакомпании.

Выйти в интернет пассажиры смогут примерно через 10 минут после взлета, когда лайнер наберет высоту в три тысячи метров. Пассажирам предложат два пакета услуг. Трафика, включенного в опцию «Browse» («Обзор»), достаточно для интернет - серфинга, просмотра социальных сетей и общения в мессенджерах. Подключение к «Stream» («Потоку») предусматривает более быстрое соединение — для передачи музыки и фильмов через потоковые сервисы наподобие Netflix. Доступ к Wi-Fi можно будет получить на час, четыре часа или весь полет.