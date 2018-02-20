Sigma mobile X-treme PQ51 - защищенный смартфон со сканером отпечатков пальцев

20 февраля 2018, 10:45

Корпус смартфона разработан в соответствии со стандартом IP68, что позволяет использовать его в экстремальных условиях. Вода, пыль и грязь ему не помеха.



Смартфон X-treme PQ51 работает на базе четырехъядерного процессора МТК6737 с тактовой частотой 1,3ГГц под управлением операционной системы Android 7.0. Чистый Android и сертификация Google Mobile Services позволяют пользователям быть уверенными, что данная система и смартфон были подготовлены производителем в соответствии с рекомендациями Google.

На борту смартфона предусмотрено 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти для загрузки различных игр и приложений, а также для хранения большого количества фото-, аудио- и видео файлов. Дополнительное увеличение памяти возможно за счет использования карт формата micro-SD объемом до 32 ГБ. Для этогоФронтальные камеры на 5 МП и вспомогательная 0,3 МП позволят делать качественные и яркие селфи-снимки с различными эффектами, основные камеры на 13 МП и 0,3 МП со вспышкой позволят получать четкие и сфокусированы фото. Запуск фотокамеры X-treme PQ51 можно делать как из приложения «камера» так и с помощью механической кнопки, расположенной на боковой панели смартфона.



Функция «Цифровой отпечаток» позволяет защитить личную информацию и блокировать доступ к телефону не владельцам, а также поддерживает сенсорные функции для ответов на вызовы, фото- и видеосъемки, воспроизведения музыки и видео.



Оригинальный дизайн корпуса выделяет X-treme PQ51 среди других защищенных смартфонов. Грубость исчезла, зато появились изысканность и стиль. Приятный на ощупь рельеф корпуса, тонкие цветные контурные линии, металлические боковые вставки непременно подчеркнут хороший вкус своего владельца.



X-treme PQ51 оснащен цветным экраном диагональю 5,2'' с IPS-матрицей формата HD с разрешением 1280х720 пикселей. Экран защищен стеклом повышенного сопротивления к царапинам Gorilla Glass 3.



Встроенная мощная аккумуляторная батарея емкостью 3700 мАч позволит на длительное время забыть о подзарядке. Прослушивание музыки, общение с друзьями в мессенджерах, игры онлайн - теперь можно наслаждаться своими любимыми делами в течение дня и не включать экономный режим работы. А для быстрого восстановления утраченных процентов заряда аккумулятора предусмотрена функция PumpExpress.



Доступ к беспроводному интернету обеспечивается наличием Wi-Fi модуля. Поддержку работы в высокоскоростных 3G / 4G-сетях обеспечивают два слота под SIM-карты стандарта nanoSIM. Путешествующим и автомобилистам точно пригодится встроенный GPS-модуль, обеспечивающий определение местоположения и использование навигационных программ.

Смартфон X-treme PQ51 - идеальный смартфон для тех, кто желает оставаться защищенным и стильным при любых обстоятельствах.



Габариты смартфона - 148х76х12 мм, вес – 214 грамм.

Срок гарантийного обслуживания – 18 месяцев официальной гарантии от производителя.



Смартфон уже появился в продаже по цене 5 665 грн.