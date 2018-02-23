Intel представит ноутбуки с чипом 5G в следующем году

23 февраля 2018, 9:15

Компания Intel анонсировала партнерство с Microsoft, Dell, HP и Lenovo, целью которого является разработка ПК со встроенной связью пятого поколения.

Со слов представителей Intel первые такие решения станут доступными к рождественскому сезону продаж 2019 года.А вот первые рабочие прототипы будут показаны уже на MWC 2018 в Барселоне через несколько дней. По слухам, эти решения должны будут показать стриминг потокового видео через 5G-сеть.Напомним, что сети 5G должны появиться в мире ближе к концу этого года.