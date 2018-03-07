Недорогой смартфон Huawei Mate SE с двойной основной камерой и LTE

7 марта 2018, 11:45

Китайская Huawei объявила об анонсе своего нового доступного по цене смартфона - Mate SE.

В основе – фирменный чип Kirin 659. В качестве программной платформы используется Android 7.0 Nougat.Диагональ дисплея – 5,93 дюйма, а его разрешение Full HD+, соотношение сторон 18:9.Основная камера получилась двойной – модули 16Мп+2Мп. Фронтальная камера – 8Мп.Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 LE, GPS.Отдельно обозначен сканер отпечатков пальцев. Отмечена и поддержка 4G LTE.Новинка уже появилась в продаже по цене $230.