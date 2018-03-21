Половина жителей Украины перешла на смартфоны и пользуется мессенджерами

21 марта 2018, 15:15

По итогам исследования украинской аудитории, организованным агентством мобильного маркетинга LEAD9 при участии КМИС, в 2018 году около 45% всех взрослых жителей Украины пользуются тач-скрин смартфонами.

Потребление мобильного интернета из расчета на одного пользователя уже превысило потребление десктопного трафика и продолжает расти. Украинцы активно используют мессенджеры.

В основном это объясняется тремя базовыми тенденциями, говорит Назар Грынык, директор LEAD9:

активное проникновение мобильного интернета (за последние два года «большая тройка мобильных операторов покрыла 3G сетью территории, на которых проживает почти 80% населения страны);

наполнение рынка дешевыми моделями смартфонов и возникновение у операторов партнерских программ с ритейл-сетями;

значительный по своим объемам сегмент early adopters в Украине (человек, начинающий использовать новые товары и услуги сразу после их появления);

Так, по данным LEAD9, за последние два года доля проникновения смартфонов в Украине выросла на 26%, а по прогнозам мировых лидеров к 2020 году достигнет более чем 70%.

Трендсеттеры и мобильное проникновение

Больше всего пользуются смартфонами, а значит и мобильным интернетом, люди в возрасте от 18 до 30 лет. В этой категории проникновение смартфонов составляет более 85%, при этом практически все эти люди регулярно используют разнообразные мобильные приложения (91% респондентов)

“Именно эти пользователи на деле и являются трендсеттерами в Украине, на нее ориентировано 80% сетевой рекламы. Но именно эта категория пользователей является наиболее сложной для маркетинга, поскольку активно использует мобильные технологии для проверки любой получаемой информации”, - комментирует Назар Грынык.

“Также не стоит забывать, что в мобайле существует такое понятие, как направленный геотаргетинг, который позволяет отслеживать месторасположение потребителя. Поэтому для ритейла сегмент мобильной рекламы с каждым днем становится все важнее” - акцентирует диджитал-эксперт.