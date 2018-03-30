Vodafone представил новую глобальную стратегию бренда в Украине

30 марта 2018, 9:15

В апреле 2017 года Vodafone приступит к работе под обновленным брендом в Украине и начнет предоставлять услуги на основе технологии 4G.

Глобальные изменения будут отражены в новой стратегии, слогане и фирменном стиле.

«Украина на пороге существенных изменений. Запуск 4G – это не просто новая точка роста для операторов и новые услуги для клиентов. Мы разделяем уверенность Vodafone в том, что новые технологии – основа позитивных изменений в обществе и улучшения качества жизни, и Украина сегодня готова к этим изменениям, – поясняет генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова. – Проявление новой стратегии бренда украинцы ощутят и в новых технологиях, услугах и в новой среде взаимодействия с клиентами».

Репозиционирование распространяется на 36 стран, где представлен бренд Vodafone, включая Украину. Впервые концепция обновленного бренда была презентована в Лондоне осенью 2017 года.

Главный фокус обновленного бренда Vodafone – оптимизм в отношении будущего – отражен в новом слогане: The future is exciting. Ready? В Украине будет использоваться как английское звучание, так и украинская версия «Майбутнє викликає. Ready?».

В новом фирменном стиле акцент сделан на фирменном знаке, который становится центральным графическим элементом всех изображений. Логотип будет представлен в новом 2D-дизайне, который сменит используемое ранее объемное изображение.

Стратегия позиционирования бренда и рекламные кампании были разработаны на основе масштабного исследования «Оптимизм в отношении будущего», проведенного в 14 странах мира.