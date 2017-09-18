Vodafone готовит сеть к запуску 4G

18 сентября 2017, 13:15

Vodafone Украина инвестирует в инфраструктуру в рамках подготовки сети к 4G. Компания установит в ряде регионов оборудование с поддержкой технологии single RAN.

Оборудование производства компании Huawei обладает повышенной пропускной способностью и может быть использовано в сетях различных стандартов – 2G, 3G и 4G.

Финальные работы по обновлению сети начались с Харьковской области, затем компания установит новое оборудование в Днепропетровской и Черниговской областях. В этом году Huawei обновит оборудование на 850 площадках оператора, а до конца 2018 года новым оборудованием будет оснащено около 3500 базовых станций, работающих в диапазоне 1800 МГц.

Обновленные площадки заработают не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. "Мы понимаем, что услуги на базе 4G сети в первую очередь будут востребованы в мегаполисах, где сконцентрировано большое количество пользовательского оборудования. Вместе с тем перспективы развития 4G покрытия за пределами крупных городов и доступность этих услуг для большего числа наших клиентов будут способствовать устранению цифрового разрыва между Украиной и другими странами, где работает Vodafone", – отметил технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунза.

Количество 4G-устройств в сети оператора по результатам 1 полугодия 2017 года превысило 2,2 млн, увеличившись за год в два раза. Согласно прогнозам аналитиков компании такой темп роста проникновения LTE устройств сохранится в ближайшие два года. Таким образом, к моменту планового запуска 4G в 2018 году уровень проникновения смартфонов с поддержкой этой технологии в сети Vodafone в среднем по стране достигнет порядка 20%.

В 2016 году Vodafone Украина полностью перешел на закупку нового типа карт – USIM, которая позволит пользоваться услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G LTE – при наличии покрытия, устройства с поддержкой 4G и соответствующих услуг. Карты нового типа установлены во всех новых партиях стартовых пакетов оператора. Существующие абоненты могут заменить свою старую карту на USIM в любом магазине Vodafone.

