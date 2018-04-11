11 апреля 2018, 10:45

Сразу несколько профильных СМИ опубликовали, судя по всему, первые данные о смартфоне BlackBerry Athena.

Судя по всему, грядущая новинка будет выполнена в форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Кроме того, смартфон получит двойную основную камеру с горизонтальной организацией, а еще будет обладать 3,5-миллиметровым разъемом для наушников на верхнем торце и портом USB Type-C на нижнем.

По слухам, в основе терминала окажется чип Snapdragon 660 + 6/8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.О дате анонса пока информации нет. Ориентировочная стоимость также не называется.