MTI и Huawei – год сотрудничества в b2b сегменте

24 апреля 2018, 9:15

17 апреля в Киеве состоялся Huawei Enterprise Day – самое масштабное презентационное мероприятие известного мирового производителя IT-решений и инноваций, призванное рассказать о достижениях компании, а также представить тренды и новинки рынка.

Сегодня ключевым поставщиком решений Huawei в бизнес сегменте является один из лучших дистрибуторов Украины – компания MTI. Во время события партнеры подвели итоги годового сотрудничества.



Компании отметили, что за прошедший год у Huawei в Украине увеличилась узнаваемость бренда и востребованность его решений. Сотрудничество с ведущим игроком на рынке IT-дистрибуции в Украине – компанией MTI, позволило бренду успешно завоевать партнеров во многих сегментах. «Сегодня IT-решения Huawei остро необходимы практически во всех отраслях экономики Украины и применимы для модернизации IT-инфраструктуры в таких областях как: промышленность, энергетика, транспорт, медицина, обучение, безопасность городов, финансовые учреждения и банки», - подчеркивает Борис Белянский, CEO Дивизиона IT-дистрибуции MTI.

За минувший год компания MTI в рамках развития бизнеса Huawei в Украине активно знакомила b2b рынок с решениями бренда. Сформирован широкий пул демонстрационного оборудования Huawei на базе собственного Центра инноваций и компетенций. Кроме того, в течение года сотрудники компании MTI совместно с представителями компании Huawei провели многочисленные семинары и тренинги для подготовки партнеров.



Сотрудничество компаний позволило реализовать ряд проектов в b2b-сфере, включая такие высокотехнологичные направления как построение и развитие телеком-сетей, создание ряда инфраструктурных проектов (проводной и беспроводной доступ). Технологические решения Huawei были задействованы в банковском секторе, различных категориях СМБ.

"Знакомство наших партнеров с решениями Huawei привело к изменениям в их продуктовом портфолио. Для некоторых из них Huawei стал локомотивом развития бизнеса на ближайшее время", - уверен Сергей Куриленко, управляющий департаментом проектной дистрибуции MTI.

Сергей отметил, что наибольший интерес у клиентов вызывают такие сегменты продукции Huawei как:

- маршрутизация и коммутация;

- Wi-Fi;

- системы хранения данных;

- серверное оборудования;

- решения SAP HANA;

- видеонаблюдение;

- IP телефония;

- системы видеоконференцсвязи.

Huawei Enterprise — подразделение компании Huawei, предоставляющее корпоративным клиентам IT-оборудование и решения, которые повышают эффективность бизнеса за счет оптимизации процессов производства и администрирования путем их информатизации.

Дивизион IT-дистрибуции MTI является ведущим и надёжным поставщиком на украинском рынке высокотехнологичных товаров и проектной дистрибуции. Ведёт деятельность, начиная с 1991 года. Обеспечивает доступ украинцев к широчайшему ассортименту новинок hi-tech, сферы инноваций и техники в 120 товарных группах.

Выступает авторизированным партнёром и имеет прямые контракты с более чем 80 топовыми мировыми производителями IT-товаров.

