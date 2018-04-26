Завтра состоятся анонс переизданного смартфона Nokia X6

26 апреля 2018, 9:45

В эту пятницу, 27 апреля, финская компания HMD Global анонсирует смартфон Nokia X6.

Об этом пишут китайские СМИ.Стоит отметить, что в 2009 году компания Nokia уже представляла смартфон X6, который позиционировался в качестве музыкального тачфона, работающего под управлением S60 5th edition.По слухам, грядущая новинка получит 5,8-дюймовый дисплей, соотношение сторон которого 19:9. Кроме того, здесь будет двойная основная камера Carl Zeiss с вертикально обустроенными элементами. Также известно о том, что аппарат выйдет в двух версиях – с чипом Snapdragon 636 с 6 ГБ оперативной памяти и MediaTek Helio P60 с 4 ГБ ОЗУ. Стоимость первой из отмеченных версий - $285, а второй - $255. Обе модификации будут с Android 8.0.