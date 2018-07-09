Смартфон Nokia X6 будет продаваться не только в Китае

9 июля 2018, 13:15

Финская HMD Global планирует начать продажи смартфона Nokia X6 за пределами Китая.



Об этом пишет MobileMagazinehk.

Согласно сведениям этого издания, уже 19 июля «трубка» появится в продаже на территории Гонконга, а потом и в других странах.



Международная версия «шестерки» получит название Nokia 6.1 Plus. У него будет «чистая» Android, вместо фирменной оболочки, как это реализовано у версии терминала для китайского рынка.



Напомним, что Nokia X6 стал первым смартфоном финского производителя с безрамочным дизайном и вырезом над экраном в стиле iPhone X. У данного терминала 5,8 дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением 1080х2280 точек. Кроме того, здесь сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Последнюю пользователь может расширить за счет карт microSD до 256 ГБ.



Емкость аккумулятора - 3060 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки аккумулятора.