Состоялся официальный анонс смартфона Nokia X6

18 мая 2018, 9:15

Финская HMD Global, как и ожидалось ранее, анонсировала на территории Китая смартфон - Nokia X6.



Эта новинка производителя стала первой моделью Nokia с безрамочным дизайном и вырезом в стилистике iPhone X.

Тыльная панель терминала стеклянная, а рамка выполнена из металла.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской 32/64 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Диагональ дисплея – 5,8 дюйма, соотношение сторон 19:9, а разрешение – 1080х2280 точек.

Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев.



Основная камера получилась двойной – модули 16Мп+5Мп; фронтальная камера – 16Мп.



Емкость аккумулятора – 3060 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора Qualcomm Quick Charge 3.0.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечается наличие 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть FM-радио.



Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo.



В продаже терминал появится в синем, черном и серебристом вариантах расцветки корпуса. Стоимость версии с 4 ГБ ОЗУ/32 ГБ ПЗУ - $204, 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ - $236.

Начало продаж – 21 мая 2018 года.