Смартфон Nokia X6 будет продаваться за пределами Китая – подтверждено

20 июля 2018, 12:45

Финская HMD Global на официальном уровне объявила о намеренье продавать смартфон Nokia X6 за пределами Китая.

Правда, стоит отметить, что в других странах этот терминал производителя будет известен под именем Nokia 6.1 Plus.Первая страна, пользователи которой смогут приобрести новинку – Гонконг.В техническом плане особых изменений в сравнении с китайской версией терминала нет. Отмечается, что Nokia 6.1 Plus получит чистую Android 8.1 и будет доступна только в версии 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.Продажи начнутся на следующей неделе. Стоимость - $292.