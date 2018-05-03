Почти 700 тыс. абонентов Киевстар пользуются 4G

3 мая 2018, 14:15

Менее чем за месяц с момента запуска мобильного интернета четвертого поколения, клиенты лидера телеком-рынка Украины использовали 761 ТБ дата-трафика в 20 населенных пунктах.

4G-абоненты уже использовали более 761 ТБ дата-трафика для общения, работы и развлечений. Это можно сравнить с 95 годами просмотра видео с разрешением 720р или с прослушиванием аудио в высоком качестве на протяжении 745 лет.

«Запуск 4G – большой шаг для нашей страны. Я признателен за поддержку со стороны регулятора, депутатов, министров, Президента, которые помогли привнести в Украину новые технологии – как видите, абоненты ими активно пользуются. Осталось дождаться полноценного запуска на частотах 1800 МГц и оценить реальный эффект от запуска технологии для всей страны», - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON.

4G доступен без дополнительной платы, в рамках тарифного плана. Воспользоваться им могут все абоненты в зоне покрытия, у которых установлены USIM-карты и есть смартфоны, поддерживающие эту технологию. С момента запуска высокоскоростного мобильного интернета в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и других населенных пунктах, им воспользовалось почти 700 тыс. абонентов Киевстар. А количество ежедневных замен SIM-карт на USIM выросло, в среднем, в два раза. Проверить свою готовность к 4G можно с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.

Напомним, Киевстар заплатил за весь частотный спектр 4G и конверсию почти 4 млрд грн, без учета затрат на оборудование. Всего, с 2015 года в развитие 3G и 4G было инвестировано почти 14 млрд грн.