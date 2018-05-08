ПриватБанк начал выдавать потребительские кредиты через банкоматы

8 мая 2018, 10:45

ПриватБанк запустил в Украине новую услугу выдачи кредитов наличными через сеть банкоматов.

Чтобы получить кредит, пользователям карт ПриватБанка теперь достаточно подойти к любому банкомату и авторизоваться с помощью карты. Далее в специальном меню остается выбрать сумму и срок кредита, подтвердить его получение паролем от банка и забрать наличные в банкомате.



«Мы разработали, наверное, самый быстрый кредит в стране – процедура его получения в банкомате от подачи заявки до получения живых денег занимает не более 4 минут, – говорит руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов. – Главная задача нашего нового сервиса – предоставить возможность каждому клиенту в случае необходимости получить кредит без посещения банковского отделения и оформления бумажных документов».



С помощью нового сервиса оформить кредит на любые нужды можно в любом банкомате ПриватБанка, срок такого кредитования составит до 10 месяцев, а максимальная сумма кредита – 50 тыс. грн. В банке отмечают, что погасить такой кредит можно досрочно без дополнительных комиссий.