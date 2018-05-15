15 мая 2018, 9:45

Hitachi представляет операционное ПО с возможностями искусственного интеллекта

Hitachi Vantara представляет ведущее в отрасли операционное программное обеспечение с возможностями искусственного интеллекта и новые системы хранения на базе флэш-памяти.



Hitachi Vantara представляет новые высокопроизводительные системы хранения (СХД), обеспечивающие стопроцентную доступность данных, а также интегрированные кроссплатформенные программные решения на базе ИИ, которые предназначены для аналитики и автоматизации ИТ-сред.



Гибридные системы Hitachi Virtual Storage Platform (VSP), функционирующие на основе флэш-памяти, а также ПО на базе ИИ обеспечат заказчикам беспрецедентно высокий уровень гибкости и автоматизации, что позволит сократить затраты, повысить операционную эффективность и модернизировать ЦОД. Интеграция контейнеров Docker и Redhat Openshift со средствами координирования Swarm и Kubernetes позволит выдерживать больше рабочих нагрузок.



По мере усложнения процессов эксплуатации ЦОД его операционная эффективность может снижаться, из-за чего возрастают риски простоев или потери данных. Hitachi Vantara представляет комплекс самого современного операционного ПО с возможностями ИИ, который включает системы Hitachi Infrastructure Analytics Advisor, Hitachi Automation Director и Hitachi Data Instance Director, позволяющие создать более гибкую инфраструктуру обработки данных.



Hitachi Infrastructure Analytics Advisor (HIAA) представляет собой «мозг» на базе ИИ. Он позволяет получить точное представление о функционировании ЦОД по результатам изучения всего пути данных. HIAA использует технологии машинного обучения для более эффективной оптимизации, поиска неисправностей и прогнозирования потребностей ЦОД.



«VMware и Hitachi сообща работают над созданием новой операционной модели для ЦОД, – отметил вице-президент бизнес-направления продуктов, СХД и обеспечения доступности компании VMware Ли Касвелл (Lee Caswell). – Благодаря нашей работе заказчики Hitachi VSP могут использовать многие решения VMware, в том числе платформу vSphere, технологию Virtual Volumes и Site Recovery Manager. За счет совместного использования данных телеметрии ПО Hitachi и инструментов управления vCenter мы помогаем заказчикам осуществлять цифровые преобразования бизнеса и реализовывать мощные возможности современных инфраструктур».



Новые системы хранения Hitachi VSP серии F, построенные на базе флэш-памяти, а также гибридные флэш-системы VSP серии G поддерживают гибкую инфраструктуру обработки данных и обеспечивают их стопроцентную доступность. По сравнению с предыдущими моделями VSP, их производительность выше в 3 раза, а масштабируемость – в 2,5 раза. Благодаря этому ускоряется аналитическая обработка и повышается производительность приложений, что помогает быстрее получить отдачу от имеющихся данных. Интеграция с облачными средами и контейнерами позволяет обслуживать больше рабочих нагрузок и поддерживать их новые типы, а также устраняет проблему разрозненных данных.

