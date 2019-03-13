Вышли новые адаптивные решения Cisco и Hitachi для конвергентных инфраструктур

13 марта 2019, 10:45

Компания Hitachi Vantara совместно с компанией Cisco выпустила адаптивные решения для конвергентных инфраструктур.

Проект Cisco Validated Design (CVD) сочетает лучшие технологии обеих компаний - системы хранения Hitachi, а также вычислительные и сетевые технологии Cisco.



Новые решения созданы специально для партнеров, стремящихся удовлетворить спрос на сертифицированные конвергентные инфраструктуры Hitachi и Cisco. Такие инфраструктуры способны поддерживать самые современные многоцелевые нагрузки приложений корпоративного уровня. Они позволяют создавать гибкие решения с высокой операционной эффективностью, обеспечивающие постоянную доступность данных и соблюдение соглашений об уровне обслуживания (SLA). Поддержку этих решений будут осуществлять как Cisco, так и Hitachi.



В проекте задействованы новые упрощенные и оптимизированные конфигурации решений Hitachi VSP PRO. Они помогают быстро и легко внедрять малые, средние и большие системы с помощью автоматизированной модели продаж с самообслуживанием, которая сокращает процесс с нескольких часов до минут.



«Cisco и Hitachi Vantara совместно работают над тем, чтобы предоставить заказчикам, вставшим на путь цифрового преобразования бизнеса, решение корпоративного уровня для модернизации центров обработки данных, – говорит Каустуб Дас (Kaustubh Das), вице-президент по стратегии и развитию продуктов для вычислительных систем компании Cisco. – Новые адаптивные решения Cisco и Hitachi для конвергентных инфраструктур помогут нашим общим заказчикам ускорить развертывание и упростить эксплуатацию ЦОД».

