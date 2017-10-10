Hitachi Vantara представляет новое решение для Интернета вещей

10 октября 2017, 13:45

Решение Hitachi IoT Appliance представляет собой не требующую дополнительных конфигураций систему, которую можно легко развернуть и подготовить к эксплуатации менее чем за час.

Это дает предприятиям возможность гораздо быстрее подключать к сети свои промышленные и бизнес-активы, осуществлять их мониторинг и превращать в данные в знания, обладающие практической ценностью.



Решение Hitachi позволяет упростить внедрение IoT-систем в любых производственных условиях. Его можно размещать в любой точке по выбору заказчика – от границы до центра информационной среды – то есть, там, где легче обеспечить конфиденциальность данных, удовлетворить ограничения сети и разрешить другие подобные проблемы. Это позволяет значительно снизить риски, сложность и неопределенность, присущие развертыванию систем IoT в корпоративных и промышленных средах, и при этом ускорить получение ценной аналитической информации и улучшить результаты бизнеса. Речь идет о таких результатах, как высокая операционная эффективность, оптимальное использование ресурсов, улучшенное качество продукции, более высокий уровень обслуживания клиентов и создание новых источников дохода.



«Hitachi IoT Appliance сочетает в себе лучшие решения Hitachi для создания надежных ИТ-инфраструктур и управления данными, интегрированные с нашей интеллектуальной и гибкой программной платформой Lumada с усовершенствованными функциями безопасности, – отметил Гурав Бора (Gaurav Bora), вице-президент Hitachi Vantara по управлению продуктами для промышленного Интернета вещей. – Теперь наши заказчики могут быстро извлекать знания из своих физических и цифровых активов, чтобы повысить эффективность принимаемых бизнес-решений и продолжить цифровую трансформацию бизнеса».