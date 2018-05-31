Киберпреступник заработал миллионы, избрав целью игровую платформу Steam

31 мая 2018, 16:45

Аналитики «Доктор Веб» раскрыли преступную схему, позволившую злоумышленнику заработать миллионы.

Киберпреступник, скрывающийся под псевдонимом «Faker», разработал систему аренды вредоносных программ по подписке, приносящую ему значительный доход. Среди пострадавших — множество пользователей игровой платформы Steam.



«Faker» использует несколько способов незаконного заработка. Главный среди них — разработанная им схема MaaS (Malware As a Service), реализующая аренду вредоносных программ по подписке. От клиентов «Faker»’а, желающих зарабатывать на распространении троянцев, не требуется ничего, кроме денег и, в некоторых случаях, домена: вирусописатель предоставляет им самого троянца, доступ к административной панели и техническую поддержку. По подсчетам аналитиков «Доктор Веб», это решение «под ключ» принесло своему создателю миллионы, а сколько на этом заработали его клиенты, остается только догадываться – с учетом того, что потраченные деньги на оплату месяца использования этой криминальной услуги могут окупиться за сутки. Все созданные «Faker»’ом вредоносные программы угрожают пользователям популярного игрового сервиса Steam.



Steam — это разработанная компанией Valve Corporation платформа, предназначенная для цифрового распространения компьютерных игр и программ. Зарегистрированный пользователь Steam получает доступ к личному кабинету, в котором собрана информация обо всех приобретенных им ранее играх и приложениях. Помимо этого, он может совершать покупки в магазине Steam, приобретая различный цифровой контент, а также продавать и обменивать игровые предметы. Эти предметы имеют ключевое значение в различных многопользовательских играх. Оружие, амуниция и различный инвентарь позволяют менять внешний вид игрока и визуальное представление его имущества в игре. Игровые предметы можно обменивать на специализированных сайтах, а также покупать и продавать за реальные деньги. Именно на этом построил свой криминальный бизнес «Faker».



Один из применяемых им способов заработка — так называемые «рулетки». Так сетевые игроки называют своеобразные аукционы, на которые сразу несколько участников выставляют различные игровые предметы. Вероятность выигрыша зависит от размера сделанной участником ставки, а победитель забирает все участвующие в розыгрыше лоты. Мошенничество заключается в том, что против реального игрока выступают специальные программы-боты, которые гарантированно выигрывают ставку. Иногда потенциальной жертве предлагают стать администратором такой игры и даже позволяют несколько раз выиграть, прежде чем она выставит на очередной кон какой-либо дорогой игровой предмет, который тут же будет проигран и перейдет в собственность злоумышленников.



Административная панель «рулеток» позволяет гибко настраивать внешний вид сайта, на котором производятся розыгрыши, его отображаемое содержимое, менять имена и текст в организованном на сайте чате, управлять ставками, просматривать список принятых у других игроков предметов, а также полностью управлять «рулеткой».



Кроме того, «Faker» предоставляет в аренду другим киберпреступникам созданные им вредоносные программы. Одна из них получила наименование Trojan.PWS.Steam.13604, она предназначена для хищения учетных данных пользователей Steam. Создатель троянца на условиях ежемесячной абонентской платы предоставляет киберпреступникам собранный для них вредоносный файл, а также доступ к панели управления.



Распространяется троянец несколькими путями. Один из них использует методы социальной инженерии: пользователю Steam приходит сообщение о том, что нескольким участникам сообщества в команду требуется новый игрок. После одного совместного матча для удобства дальнейшего взаимодействия потенциальной жертве предлагают скачать и установить программу-клиент для голосового общения. Злоумышленники отправляют жертве ссылку на поддельный сайт этого приложения. По ссылке под видом программы загружается троянец.



Если потенциальная жертва уже использует чат-клиент TeamSpeak, ей присылают адрес сервера, к которому подключается команда игроков для совместного общения. После подключения к этому серверу на экране жертвы отображается окно с предложением обновить какой-либо из компонентов приложения TeamSpeak или драйвер аудиоподсистемы. Под видом этого обновления на компьютер скачивается вредоносная программа.



При запуске троянец выгружает процесс приложения Steam (если этот процесс – не его собственный), затем определяет путь к каталогу Steam на компьютере, язык приложения и имя пользователя. При наличии одного из служебных файлов программы Steam Trojan.PWS.Steam.13604 извлекает из него пары, состоящие из идентификаторов steamid64 и имен учетных записей. Затем троянец отсылает на управляющий сервер собранную на зараженном компьютере информацию, в том числе версию операционной системы, имя пользователя и машины, язык ОС, путь к приложению Steam, языковую версию этого приложения и т. д.



Выполнив указанные действия, вредоносная программа удаляет оригинальный файл приложения Steam и копирует себя на его место. Чтобы лишить пользователя возможности обновить клиент Steam или получить техническую помощь, троянец меняет содержимое файла hosts, блокируя доступ к сайтам steampowered.com, support.steampowered.com, store.steampowered.com, help.steampowered.com, forums.steampowered.com, virustotal.com и некоторым другим. Затем Trojan.PWS.Steam.13604 показывает на экране поддельное окно авторизации Steam. Если жертва вводит в него свои логин и пароль, троянец пытается авторизоваться с их помощью в сервисе Steam. Если эта попытка увенчалась успехом и на компьютере включен Steam Guard — система двухфакторной аутентификации для защиты учетной записи пользователя, — троянец выводит на экран поддельное окно для ввода кода авторизации. Вся эта информация отсылается на сервер злоумышленников.



Для всех своих клиентов вирусописатель использует один и тот же управляющий сервер. Из полученных данных на нем формируется файл, который в дальнейшем злоумышленники используют для доступа к учетной записи жертвы в сервисе Steam.