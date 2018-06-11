Нет предела совершенству: 5 полезных аксессуаров к PS4 SONY

11 июня 2018, 10:09

Покупка игровой консоли PS4 SONY – это по умолчанию знаковое событие, несущее массу приятных впечатлений. И казалось бы, счастливому обладателю этого устройства больше ничего не нужно (кроме любимых игр), но нет предела совершенству. Именно поэтому производитель предлагает вниманию потенциальных юзеров большое количество полезных, функциональных, а иногда любопытных и необычных аксессуаров.

Чем можно «апгрейдировать» Sony PlayStation 4

Купить аксессуары к PS4 SONY можно на сайте www.moyo.ua. Каким именно приспособлениям и устройствам стоит уделить особое внимание, выбирая средства для апгрейда консоли от известного японского производителя?

1. Очки виртуальной реальности. Это специфичный «шлем», который позволит превратить любую (даже самую скучную) игру в настоящее событие – «сочное», яркое, реалистичное и правдоподобное. Идеальное изобретение для тех, кому не хватает острых ощущений в процессе гейминга. Стать неотъемлемой частью сюжета любимой стратегии или шутера с очками виртуальной реальности очень просто.

2. Геймпад. Без игрового манипулятора свою жизнь вряд ли может представить хоть один поклонник игровых консолей Sony. Джойпад (так зачастую называют геймпады) позволяет управлять процессом игры, а также обеспечивает качественную обратную связь, которая играет далеко не последнюю роль в профессиональном и любительском гейминге.

3. Контроллер движения. Еще одно весьма полезное изобретение, целевой аудиторией которого являются счастливые обладатели приставок Сони. Основная задача этого приспособления – обеспечение полного погружения геймера в атмосферу игры, а также предоставление ему возможности полного контроля действий своего персонажа.

4. Геймерская гарнитура. Помимо высокого качества изображения на экране для геймера имеет значение и качество звучания, а также возможность поддержки коммуникации с «коллегами по цеху». Объемный звук обеспечивается с помощью брендовых наушников с микрофоном, оснащенным системой шумоподавления и емким аккумулятором.

5. Подставка. Не можете определиться с выбором места для установки игровой консоли? Хотите сэкономить пространство? Специальные подставки позволяют компактно расположить устройство на рабочем столе в вертикальном положении.

Естественно, выше охарактеризованы далеко не все интересные и функциональные аксессуары для игровых консолей PS4 SONY. Подробную информацию обо всех разработках гиганта игровой индустрии можно узнать на его официальном сайте.

