Инновационные образовательные проекты получили грант в размере 1,5 миллиона грн

19 июня 2018, 12:45

Завершился конкурс образовательных проектов от Киевстар в рамках международной инициативы Make Your Mark.

22 разработки от талантливых учителей среднеобразовательных школ 9 областей Украины будут реализованы благодаря гранту на общую сумму 1,5 млн грн.

В прошлом году президент Киевстар Петр Чернышов предложил талантливым и небезразличным к своему делу учителям принять участие в конкурсе и получить грант на реализацию проекта в сфере точных наук. Более 100 проектов из 45 населенных пунктов 19 областей Украины представили на конкурс уникальные идеи, не предусмотренные школьной программой и не финансируемые государством – это были основные критерии отбора.



«Лучшие инвестиции – в образование, потому что они точно окупятся. Киевстар постоянно поддерживает талантливых школьников и студентов, а также учителей-инноваторов, которые стремятся повысить качество обучения и сделать его современным. Образованные люди стимулируют развитие Украины», - считает Петр Чернышов, президент Киевстар.



Напомним, Make Your Mark – общенациональная социально-образовательная инициатива компании «Киевстар», действующая в рамках одноименной глобальной программы международной группы компаний VEON с 2015 года. Проект направлен на поддержку талантливых школьников, студентов-программистов, стартаперов и молодых предпринимателей. Инициатива предусматривает поддержку украинских школьников, которые демонстрируют лучшие результаты в точных дисциплинах – природоведческих науках, технологиях, включая информационные, а также в инженерии, робототехнике и математике.



