У нового смартфона Vivo может оказаться 10 ГБ оперативной памяти

В Сети появилась информация о намерение Vivo в ближайшее время выпустить на рынок свой новый смартфон, который получит целых 10 ГБ оперативной памяти.
Новинка будет принадлежать к семейству X-Series.
Напомним, что на данный момент максимум «оперативки» в смартфонах – 8 ГБ.
Кроме того, этот терминал получит 512 ГБ встроенной пользовательской памяти.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Qualcomm Snapdragon – точная модель пока не называется.
Среди прочего отмечается тройная основная камера и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран.
Анонс новинки, скорее всего, состоится в следующем месяце.