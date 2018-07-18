18 июля 2018, 13:15

У нового смартфона Vivo может оказаться 10 ГБ оперативной памяти

В Сети появилась информация о намерение Vivo в ближайшее время выпустить на рынок свой новый смартфон, который получит целых 10 ГБ оперативной памяти.

Новинка будет принадлежать к семейству X-Series.

Напомним, что на данный момент максимум «оперативки» в смартфонах – 8 ГБ.

Кроме того, этот терминал получит 512 ГБ встроенной пользовательской памяти.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Qualcomm Snapdragon – точная модель пока не называется.

Среди прочего отмечается тройная основная камера и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран.

Анонс новинки, скорее всего, состоится в следующем месяце.


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