У нового смартфона Vivo может оказаться 10 ГБ оперативной памяти

18 июля 2018, 13:15

В Сети появилась информация о намерение Vivo в ближайшее время выпустить на рынок свой новый смартфон, который получит целых 10 ГБ оперативной памяти.

Новинка будет принадлежать к семейству X-Series.



Напомним, что на данный момент максимум «оперативки» в смартфонах – 8 ГБ.



Кроме того, этот терминал получит 512 ГБ встроенной пользовательской памяти.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Qualcomm Snapdragon – точная модель пока не называется.

Среди прочего отмечается тройная основная камера и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран.



Анонс новинки, скорее всего, состоится в следующем месяце.