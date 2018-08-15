Сегодня состоится анонс смартфона Motorola P30

15 августа 2018, 10:45

На китайском сайте Motorola «всплыли» довольно подробные характеристики смартфона P30, который, как ожидается, будет представлен уже сегодня.



Грядущая новинка окажется первым смартфоном Motorola с вырезом дисплея в стиле iPhone X.

Диагональ экрана – 6,2 дюйма.Основная камера получится двойной – модули 16Мп+5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Qualcomm Snapdragon 636 + 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС и dual-SIM.Работать терминал будет под управлением Android 8.1 Oreo.Как скоро новинку стоит ожидать в продаже, пока не уточняется. О стоимости также данных нет.