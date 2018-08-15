Сегодня состоится анонс смартфона Motorola P30

На китайском сайте Motorola «всплыли» довольно подробные характеристики смартфона P30, который, как ожидается, будет представлен уже сегодня.
Грядущая новинка окажется первым смартфоном Motorola с вырезом дисплея в стиле iPhone X.
Диагональ экрана – 6,2 дюйма.
Основная камера получится двойной – модули 16Мп+5Мп.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Qualcomm Snapdragon 636 + 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС и dual-SIM.
Работать терминал будет под управлением Android 8.1 Oreo.
Как скоро новинку стоит ожидать в продаже, пока не уточняется. О стоимости также данных нет.