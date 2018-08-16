Обзор системы объемного звучания Cabasse Stream Base

16 августа 2018, 14:49

Cabasse Stream Base – качественное решение в разряде акустики «все-в-одном», дополненное функциями беспроводной потоковой передачи аудио.

Идея совместить подставку под телевизор с акустической системой известна сравнительно давно; здесь она получила развитие в виде дополнительных возможностей мультирум и потоковой передачи аудио.