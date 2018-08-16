Обзор системы объемного звучания Cabasse Stream Base

Cabasse Stream Base – качественное решение в разряде акустики «все-в-одном», дополненное функциями беспроводной потоковой передачи аудио.
Идея совместить подставку под телевизор с акустической системой известна сравнительно давно; здесь она получила развитие в виде дополнительных возможностей мультирум и потоковой передачи аудио.
Дизайн модели вполне нейтральный, согласитесь, что еще можно придумать необыкновенного, создавая акустику, одновременно работающую основанием для телевизионной панели? Но французские дизайнеры не зря едят свой хлеб. Получилось достойно: между двумя плитами с полированными торцами – сплошная полоса из акустически прозрачного материала, посередине которой – логотипы бренда. Корпус – прямоугольный, с закругленными углами, на стильных круглых, демпфирующих ножках, слегка приподнимающих его над поверхностью – ведь в нижней плоскости установлен восьмидюймовый низкочастотный драйвер, работающий на фазоинвертор, направленный назад. Больше информации по этой ссылке.