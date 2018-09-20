Теперь в Днепре через мобильное приложение можно оплатить проезд в трамвае и троллейбусе единым билетом на день, неделю или месяц.
Для покупки электронного проездного билета надо войти в приложение Privat24, выбрать срок действия билета, оплатить картой любого банка, привязанной к приложению, и билет появится в мобильном телефоне. Стоимость суточного электронного проездного составит 10 грн, проездной на неделю будет стоить 60 грн, на месяц – 260 грн.
«Это очередной шаг к созданию в городе системы единого электронного билета. На сегодня проезд в транспорте можно оплатить через QR-коды или банковской картой. Теперь к ним добавился еще более интересный вариант, с которым можно оплатить проезд на удобное время и ездить в этом промежутке неограниченное количество раз. Оплата за конкретный срок и на несколько видов транспорта – это первое в Украине решение, и мы продолжаем создавать новые решения, чтобы упростить жизнь горожан», – сказала советник мэра Днепра Яника Мерило.
Проездной в Privat24 на 1, 7 и 30 дней доступен всем жителям Днепра и области в меню «Городской транспорт».
«Покупка билетов на определенный срок является одной из лучших мировых практик в реализации электронного билета, так оплачивают проезд в Сан-Франциско, Берлине, Варшаве и других городах. Теперь мы рады вместе с городом запустить такую систему в Днепре», – отметил заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько.
Последние новости
- Интернет | Вчера, 15:15
VMware представила улучшенные облачные сервисы VMware Cloud Services
- Связь | Вчера, 14:45
Количество М2М-карт в сети Киевстар выросло до 1,4 миллиона
- Железо | Вчера, 14:15
D-Link представляет новую аппаратную версию двухдиапазонной точки DWL-6610AP
- Технологии | Вчера, 13:45
SOCAR внедрил на АЗК инновационные технологи
- Технологии | Вчера, 13:15
Днепр стал первым городом, где запустили суточные электронные проездные
- Гаджеты | Вчера, 12:45
На украинский рынок вышел бренд геймерских компьютерных аксессуаров One Up
- Бизнес | Вчера, 12:15
Уровень использования нелицензионного ПО в Украине составил 80%
- Железо | Вчера, 11:45
МС- картриджи Denon – не стоит и вспоминать про ММ
- Железо | Вчера, 11:15
MMD представляет монитор для профессионалов - Philips 328P6VUBREB
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 12:57
Eaton покоряет рынок новыми ИБП
- Фотогалереи | Вчера, 11:59
Asus представил в Украине новые ноутбуки
- Обзоры | Позавчера, 6:44
Nokia 6.1: "стиляга с бонусами"!
- Аналитика | 17 сентября, 9:44
Мобильные новости №81: 20% кешбек при покупке 4G смартфонов в Vodafone и количество смартфонов Apple в сети Киевстар
- Аналитика | 15 сентября, 14:20
Дайджест №249: презентация новых iPhone и Watch Series 4
- Интервью | 15 сентября, 10:16
Синь Чао (Xin Chao), DOOGEE: "80% интернет-магазинов Украины продают наши смартфоны"
- Фотогалереи | 13 сентября, 12:35
Самое интересное из открытия концепт-стора MOYO в ТРЦ Dream Town
- Интервью | 13 сентября, 10:10
Ильхом Сангинов, MTI IT-дистрибуция: "Следующим шагом в медицине станет удаленное наблюдение за пациентом"
- Аналитика | 9 сентября, 19:20
Мобильные новости №80: Киевстар запускает в продажу 4G-роутер, а Vodafone усиливает защиту SIM-карт
Популярные новости
- Софт | 18 сентября, 9:15
Состоялся официальный релиз оболочки Xiaomi MIUI 10 5.00
- Гаджеты | 17 сентября, 13:15
LG получила патент на смартфон с "вытягивающимся" экраном 5.00
- Гаджеты | 18 сентября, 9:15
Опубликованы фото "исчезающей" камеры у Galaxy S10 4.67
- Гаджеты | Вчера, 10:45
Новые мобильные Wi-Fi-модемы и 4G-роутер от Huawei 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 12:45
Новый Doogee X60 с тонкими рамками, двойной камерой и технологией Fingerprint 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 9:15
Стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro 5.00
- Гаджеты | 18 сентября, 10:45
OnePlus готовит анонс своего первого "умного" телевизора 5.00
- Гаджеты | 18 сентября, 10:15
Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro – дизайн и возможности 5.00
- Железо | 17 сентября, 13:45
KLEVV анонсировала доступные SSD Neo N500 5.00