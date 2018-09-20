20 сентября 2018, 13:15

Днепр стал первым городом, где запустили суточные электронные проездные

Теперь в Днепре через мобильное приложение можно оплатить проезд в трамвае и троллейбусе единым билетом на день, неделю или месяц.



Для покупки электронного проездного билета надо войти в приложение Privat24, выбрать срок действия билета, оплатить картой любого банка, привязанной к приложению, и билет появится в мобильном телефоне. Стоимость суточного электронного проездного составит 10 грн, проездной на неделю будет стоить 60 грн, на месяц – 260 грн.



«Это очередной шаг к созданию в городе системы единого электронного билета. На сегодня проезд в транспорте можно оплатить через QR-коды или банковской картой. Теперь к ним добавился еще более интересный вариант, с которым можно оплатить проезд на удобное время и ездить в этом промежутке неограниченное количество раз. Оплата за конкретный срок и на несколько видов транспорта – это первое в Украине решение, и мы продолжаем создавать новые решения, чтобы упростить жизнь горожан», – сказала советник мэра Днепра Яника Мерило.



Проездной в Privat24 на 1, 7 и 30 дней доступен всем жителям Днепра и области в меню «Городской транспорт».



«Покупка билетов на определенный срок является одной из лучших мировых практик в реализации электронного билета, так оплачивают проезд в Сан-Франциско, Берлине, Варшаве и других городах. Теперь мы рады вместе с городом запустить такую систему в Днепре», – отметил заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько.

