Xiaomi Mi 8 Lite в Европе появится "совсем скоро"

21 сентября 2018, 13:15

Об этом сообщил директор по управлению продуктами Xiaomi, Донован Сун (Donovan Sung).



Кроме того, он опубликовал в своем аккаунте на Twitter несколько так называемых «живых» фото.

В Китае терминал начнет продаваться уже 25 сентября по цене $204.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 660. «Трубка» будет доступна в версиях 4ГБ ОЗУ/64ГБ ПЗУ, 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ, а еще 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ.



Емкость аккумулятора – 3250 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.



Диагональ дисплея – 6,26 дюйма, а его разрешение FullHD+.

Основная камера – двойная – модули 12Мп+5Мп, а фронтальная – 24Мп.



Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев, расположенный на тыльной панели.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

Работает терминал под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI.