ColorWay представила пальчиковые аккумуляторы, заражающиеся от USB-порта

26 сентября 2018, 13:15

Компания ColorWay объявила об анонсе своих новых аккумуляторов, ключевая особенность которых – возможность подзарядки напрямую от USB-порта ПК.

Согласно официальным данным, новинки поддерживают быструю зарядку, что позволяет оперативно возобновлять необходимый уровень энергии.



Каждый такой «элемент питания» способен заменить 500 штук обычных батареек, поскольку рассчитана на 500 циклов перезаряда. А возможность подзаряжать батарейку через любой источник оснащенный разъемом USB – делает ее поистине незаменимой для туристов, в дальних прогулках и путешествиях.



Функциональность и размеры Аккумуляторных USB батареек ColorWay соответствуют стандартным батарейкам, которые используются в компьютерных мышах, клавиатурах, плеерах, фотоаппаратах и фото вспышках и пр.

Кроме того, эти аккумуляторы защищены от короткого замыкания, а отсутствие «эффекта памяти» позволяет не только заряжать, но и подзаряжать при частичном разряде до полной зарядки. Данное свойство очень удобно и не снижает емкость батареи.

На сегодня в ассортименте:Аккумуляторная батарея ColorWay AAА micro USB 400 mAh 1.5В (2pcs.) (CW-UBAAA-01)Аккумуляторная батарея ColorWay AA USB 1200 mAh 1.5V (2pcs.) (CW-UBAA-02)Аккумуляторная батарея ColorWay 18650 USB 1200 mAh 3.7V (2pcs.) (CW-UB18650-03)