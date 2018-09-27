Украинцы все чаще доверяют уборку дома роботизированным помощникам

27 сентября 2018, 9:15

То, что еще несколько десятилетий назад было уделом фантастов – стало обыденностью.

Роботы все активней входят в нашу жизнь, а особенно они популярны в качестве домашних помощников, заменяя традиционные пылесосы. В MOYO отследили, как изменился спрос на роботы-пылесосы в последние годы.

Популярность роботов-пылесосов выросла за последние годы, но до народного признания им еще далеко. Так, по данным за первое полугодие 2018 года, доля продаж роботов составила 14% от числа всех пылесосов. Тогда как в 2016 году этот показатель составлял 11%, а в 2017 подрос до 12%.

Одним из сдерживающих факторов при покупке робота-пылесоса остается его цена. Если в среднем пылесос в Украине стоит 2 800 грн., то их роботизированные собратья обходятся в разы дороже – самые доступные модели стартуют от 4000 грн., а ценник на наиболее продвинутые модели составляет порядка 30 000 грн.

Cредняя цена на роботы-пылесосы составляет 9 900 грн.