TEAMGROUP представила линейку минималистичных Flash-накопителей

28 сентября 2018, 12:45

Компания TEAMGROUP, ведущий мировой бренд памяти, представила миниатюрные флэш-накопители для различных потребностей и условий использования.

Это модель M181 с разъёмами USB3.1 и Type-C OTG, и невесомая модель C182/C183 с высокой скоростью передачи данных.



M181 имеет компактные размеры и элегантную внешность. Флэшка представлена в чёрно-янтарном цветовом исполнении, которое создаёт необычную текстуру корпуса. M181 оснащена двумя интерфейсами, стандартным USB и Type-C OTG, что позволяет использовать флэшку с MacBook или Android, имеющих разъём USB-C, без лишних переходников. Коннектор Type-C можно вставлять в разъём любой стороной, а высокая скорость передачи данных экономит время при копировании файлов. Кроме того, флэшка не боится воды, пыли и падений, и защитит ваши данные в любых условиях. Благодаря вращающемуся коннектору отпадает вопрос потери колпачка. Флэшка надёжна и проста в использовании.

Модель C182/183 с минималистичным дизайном оснащёна интерфейсами USB2.0 и USB3.1 (Gen1) соответственно. Чёрный или белый корпус C182 с серыми буквами придаёт флэшке простую и стильную внешность. Строгий дизайн с плавными линиями представлен со вкусом. Классический чёрный модели C183 подчёркивает притягательный свет золотых букв, создавая величественный, но умеренный стиль. Необходимость копировать мультимедиа-файлы растёт, и модель C183 предлагает пользователям ёмкость в 128 Гигабайт для работы с видеофайлами 4K. Поддержка функции “plug and play” делает передачу файлов ещё более эффективной. На корпусе предусмотрено отверстие для крепления ремешка. Эти флэшки станут прекрасными компаньонами для жизни в век цифровых технологий.