TEAMGROUP выпустила SSD-накопитель серии "EX" и флэшки C201 серии

23 июля 2020, 12:15

TEAMGROUP анонсировала твердотельный накопитель EX Series 2,5” с высокой скоростью чтения и записи данных, а также флэш-накопитель C201, представленный в мягких спокойных расцветках.

Оба накопителя отличаются ярким дизайном, который переворачивает традиционные представления о том, как должен выглядеть современный накопитель данных. Кроме того, они отличаются выдающейся производительностью и станут наилучшим выбором в ближайшей перспективе.



Твердотельный накопитель TEAMGROUP EX Series 2.5” – это необходимый компонент апгрейда для современных ПК. Скорость последовательного чтения данных достигает 550 МБ/сек, скорость записи – до 520 МБ/сек, поэтому даже небольшие и фрагментированные файлы обрабатываются очень эффективно. Накопитель также поддерживает технологию SLC-кэш для предотвращения снижения производительности. Кроме того, технология компенсации износа и функция ECC обеспечивают высочайшую надёжность накопителей серии EX, что делает их наиболее эффективным средством повышения производительность вашего ПК.



Флэш-накопитель TEAMGROUP C201 с интерфейсом USB 3.2 Gen1 представлен в мягких и спокойных расцветках от художника Джорджио Моранди: «тусклый зелёный», «туманный синий» и «дымчатый розовый». Помимо этого, корпус накопителя имеет эргономичный изгиб для большого пальца, что также делает его не только эстетически привлекательным, но и практичным. Накопитель выглядит одновременно трендовым и стильным, и привносит ретро-мотив в мир современных устройств хранения данных.





MSRP (USD)



C201



EX2 SSD



32GB



64GB



128GB



512GB



1TB



$ 8.3



$ 12.8



$ 22.5



$ 56.99



$ 99.99