TEAMGROUP выпустила крупнейший SSD-накопитель QX ёмкостью 15,3 ТБ

3 сентября 2020, 13:15

Под брендом TEAMGROUP был представлен QX, крупнейший на потребительском рынке твердотельный накопитель ёмкостью 15,3 ТБ в формате 2,5” с интерфейсом SATA.

Накопитель QX оснащён новейшими микросхемами памяти 3D QLC и имеет жизненный цикл до 2560TBW. По сравнению с другими накопителями он очень прочный, лёгкий и компактный, и его ёмкость составляет 15,3 терабайта! Накопитель QX со своими передовыми спецификациями однозначно лидирует в сегменте потребительских накопителей 2,5” SATA SSD.Накопитель QX выполнен на базе новейших микросхем памяти 3D QLC, которые не только поддерживают совокупную ёмкость до 15,3 ТБ, но и впервые имеют жизненный цикл длительностью до 2560TBW. Высокая прочность накопителя гарантирует пользователям стабильность и надёжность. Мощный накопитель QX поддерживает технологию двойного умного Кэша, в том числе технологии SLC-кэш и DRAM Cache Buffer, и имеет скорость чтения и записи данных до 560/480 МБ в секунду соответственно. В то же время, он отличается такими особенностями как, низкое электропотребление, бесшумность, ударопрочность и другое. Имея большую ёмкость, присущей механическим жёстким дискам и гораздо более высокой скорости передачи данных, этот накопитель может произвести революцию в сегменте 2,5” SATA SSD при ёмкости в 15,3 терабайта.В дополнении к главным особенностям накопителя QX, таким как, ёмкость 15,3ТБ и срок службы до 2560TBW, данный накопитель также поддерживает команды оптимизации Windows TRIM для высвобождения пустых ячеек памяти, которые операционная система может мгновенно использовать для записи данных. Технология оптимального доступа NCQ может ускорить процессы передачи и записи данных на SSD, и вместе с этим эффективно снижать износ и деградацию накопителя, что значительно может продлить срок службы SSD. Встроенный механизм умного контроля позволяет избавляться от мусорных данных и повышает эффективность операций. Технологии контроля износа Wear-Leveling и коррекции ошибок ECC (Error Correction Code) улучшают надёжность передачи данных и работу этого надёжного и компактного SSD огромной ёмкости.