1+1 медиа в сети "Информационные Технологии" больше нет

2 октября 2018, 11:15

В связи с нарушением принципов партнерских отношений, с 1 октября 2018 года 1+1 медиа в одностороннем порядке прекратила действие Лицензионного договора с группой компаний, действующих под ТМ «Информационные технологии» (ООО «Ультралинк», ООО «Телевсесвит», ООО «Люкслинк»), который был заключен на период с 01 января по 31 декабря 2018 года.

Подчеркиваем, что за время сотрудничества 1+1 медиа с провайдером вопрос ценообразования на 2019 год между компаниями не обсуждался. Кроме того, 1+1 медиа не делала никаких коммерческих предложений, в том числе, не инициировала смену действующей договорной цены в 2018 году. Прежняя текущая ориентировочная стоимость лицензии составляет 1.5 грн. за абонента в 2018 году и 3.0 грн. - в 2019.

Также, мы обращаем внимание, что поскольку Лицензионный договор на распространение наших каналов между группой компаний, действующих под ТМ «Информационные технологии» и ООО «1+1 Интернет» прекратил действие, их отключение является ожидаемым. Мы считаем это единственным правильным решением в сложившейся ситуации, ведь дальнейшее распространение наших каналов было бы нарушением прав и законных интересов 1+1 медиа.

Дополнительно отметим, что мы не заинтересованы в возобновлении договорных отношений, поэтому каналы нашей группы не будут транслироваться в сетях указанных провайдеров. Можем рекомендовать нашим зрителям только сменить поставщика ТВ-услуг на другого провайдера.

