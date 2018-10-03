Robinair AC1x34-5i и AC1234-5i - новое оборудование для кондиционирования

3 октября 2018, 9:15

В рамках выставки Automechanika 2018 во Франкфурте Robinair представил новые устройства для обслуживания автомобильных систем кондиционирования.

Эти высокопроизводительные установки AC1x34-5i и AC1234-5i, а также доступная модель начального уровня ACM3000yf для обслуживания систем с хладагентом R1234yf.



Новые установки AC1x34-5i и AC1234-5i полностью автоматизированы и объединяют в себе функции обслуживания и ремонта. Они существенно упрощают рабочий процесс обслуживания систем кондиционирования. По сравнению с предыдущими моделями, значительно увеличилась производительность и эффективность работы. Сброс неконденсирующихся газов теперь контролирует электроника. За небольшое время новые устройства откачивают из климатической системы автомобиля 99% хладагента. Электронные регуляторы давления и температуры обеспечивают заполнение системы с точностью до 15 грамм. Важным вкладом в эффективность стал двухступенчатый вакуумный насос с производительностью 170 литров в минуту. Благодаря этому узлу даже обслуживание систем кондиционирования большого объема для легкого коммерческого транспорта и грузовых автомобилей теперь требует минимального времени.



Независимая герметичная система впрыска предотвращает смешивание масел типов PAG и POE, используемых в компрессорах с механическим или электрическим приводом. Этому способствует также программа промывки сервисных шлангов. Благодаря данным особенностям новые высокопроизводительные устройства могут использоваться для обслуживания климатических установок всех современных автомобилей – как традиционных с двигателями внутреннего сгорания, так и гибридных моделей, и электромобилей.



Благодаря инновационному графическому пользовательскому интерфейсу и цветному дисплею оператор может контролировать все стадии процедуры обслуживания автомобильной системы кондиционирования. Приложение для смартфонов позволяет следить за состоянием устройства и процессом обслуживания дистанционно. При разработке дизайна и конструкции устройств особое внимание уделено опыту работы пользователей с установками предыдущего поколения. В результате доступ ко всем внутренним компонентам установки и ее сервисное обслуживание стали значительно проще.



Функционал новых установок AC1x34-5i и AC1234-5i соответствует уровню устройств премиум-класса. По желанию заказчика установки могут быть оснащены встроенным принтером, автоматическим устройством контроля утечки, модулем беспроводной связи для подключения к сетям Bosch Connected Repair или ASA и удалённого управления установками с мобильного устройства.



Кроме новой линейки высокопроизводительных устройств Robinair представил на выставке установку начального уровня ACM3000yf для систем кондиционирования воздуха, наполненных хладагентом R1234yf. Устройство построено на базе хорошо зарекомендовавшей себя модели ACM3000, которой мастера сервисных центров успешно пользуются на протяжении многих лет. Установка Robinair обладает всеми важнейшими функциями для простого и экономичного обслуживания систем кондиционирования. ACM3000yf обеспечивает высокую точность и в полностью автоматическом режиме выполняет процедуры откачки, рециркуляции и заполнения хладагента. В устройстве реализована функция автоматического удаления неконденсирующихся газов. Предусмотрена встроенная емкость для свежего масла. Есть возможность опционального подключения принтера для печати результатов обслуживания системы кондиционирования автомобиля.



Компания Robinair, основанная в 1956 году в городе Уоррен (штат Мичиган, США), вскоре после основания сфокусировалась на разработке сервисного оборудования для обслуживания систем кондиционирования воздуха. В 1970-х годах компания представила первую универсальную установку для откачки, рециркуляции и заполнения хладагента. Сегодня Robinair – ведущий производитель установок для обслуживания климатических систем с представительствами и сервисными службами на всех континентах. Компания также предоставляет СТО ноу-хау и передовое оборудование для обслуживания систем управления климатом гибридных автомобилей, электромобилей и других инновационных транспортных средств, таких как автомобили на водородных топливных элементах. С конца 2012 года марка Robinair входит в Bosch Group.