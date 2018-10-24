Huawei ST310-S1 - резервный жесткий диск для смартфонов Mate 20 Series

24 октября 2018, 12:45

Забавные аксессуары порой представляют производители смартфонов, чтобы привлечь внимание к тем или иным своим флагманам.

Чего нам только не доводилось видеть – колонки, гарнитуры и беспроводные наушники, съемные объективы, проектора и еще множество всего, что позволяло существенно расширить функционал того или иного смартфона.А вот теперь компания Huawei решила взглянуть еще и в сторону внешних накопителей, представив портативный жесткий диск ST310-S1. Новинка предназначена для резервного копирования информации со смартфонов.Поскольку носитель ориентирован, прежде всего, на работу со смартфонами Huawei Mate 20 Series, пока сложно сказать, будут ли они работать с другими терминалами, в том числе сторонних производителей.Согласно официальным данным, процесс копирования начинается автоматически, как только пользователь подключит носитель к телефону.Объем ST310-S1 – 1 ТБ. Подключение выполняется при помощи симметричного кабеля USB Type-C. Кстати, что интересно – при подключенном смартфоне к диску выполняется подзарядка аккумулятора «трубки».В продаже Huawei ST310-S1 появится уже 26 октября. О стоимости устройства пока совершенно ничего не известно.