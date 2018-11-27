В Черную пятницу украинцы заплатили картами на миллиард

27 ноября 2018, 10:15

По итогам традиционного дня распродаж «Черной пятницы» через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 3,2 млн покупок на сумму более 1 млрд грн.

Как сообщили в банке, объем оплаченных картами покупок «Черной пятницы» в 2018 году стал рекордным показателем за последние годы, превысив среднесуточный показатель в 10 раз.



Рекордным этот день стал и по количеству покупок в рассрочку – всего за сутки с помощью «Оплаты частями» и «Мгновенной рассрочки» украинцы купили товаров на 115 млн грн, причем более половины этой суммы пришлось на отечественные интернет-магазины.



Вторым по популярности среди украинцев стал «День холостяка» 11 ноября, в который объем покупок, оплаченных картами в POS-терминалах ПриватБанка, превысил среднесуточный показатель в 5 раз и составил 589,5 млн грн. Также Всемирный день шопинга дал пятикратный прирост покупок в рассрочку – до 50 млн грн. Активнее всего оплачивали свои покупки частями жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.



